Mimari Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mimari Yapı Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Mimari Yapı Teknik Ressamı ne iş yapar, Mimari Yapı Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mimari Yapı Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mimari Yapı Teknik Ressamı Tanımı;

__

Mimari Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mimari Yapı Teknik Ressamı Maaşları

Mimari Yapı Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mimari Yapı Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mimari Yapı Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.12

Meslek Adı :

Mimari Yapı Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat teknolojisi alanında mimari proje çizimi, röleve ve maket yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mimari Yapı Teknik Ressamı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak

, b) Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak,

c) El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizmek,,

d) Çizicilerden çıktı almak,

e) Çizimleri kullanıma hazırlamak,

f) Bina maketleri yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?