Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri görev tanımı nedir, Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri ne iş yapar, Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Tanımı;

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Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Maaşları

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.10

Meslek Adı :

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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