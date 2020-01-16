MİMER 24 saat Melikgazi’nin hizmetinde

Melikgazi Belediyesi'nin, vatandaşla arasındaki iletişim köprüsü olan "Melikgazi İletişim Merkezi" (MİMER) kurulduğu 2017 yılından bu yana Melikgazililerin sorunlarına çözüm buluyor, taleplerini yerine getiriyor.

Melikgazi İletişim Merkezi'ne 3 yılda 41 bin dilekçe, 78 bin 290 telefon, 7 bin mail, 41 bin dilekçe, 44 bin şahsen, 6 bin sosyal medya başvurusu üzerinden müracaat yapıldı. Melikgazi İletişim Merkezi'nin kısa sürede benimsendiğini, takdir gördüğünü, çözüm sunucu birim olarak referans gösterildiğini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üç yıl da tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını söyledi. 2017 yılında faaliyete geçen ve Melikgazililere her konuda yol göstermeyi amaçlayan Melikgazi İletişim Merkezi kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan tüm sorun, görüş ve talepleri, çözülmesi için ilgili birimlere iletiyor, takibini yapıyor ve sonucu hakkında da vatandaşa, tercih ettiği iletişim aracıyla bilgilendirme sağlıyor. Melikgazi İletişim Merkezinin çeşitli hizmet çeşitleri ve imkanları ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Melikgazi İletişim Merkezi 2 Ocak 2017 yılı ayında hizmete sunuldu. Ancak kısa sürede takdir topladı. Çözümleri ve hizmetleri ile referans gösteriliyor. Sabah saat 08.00 ile saat 17.00 arası bizzat başvuru yapılabiliyor. Ancak hizmet saat 17.00'den sonra da devam ediyor. Gün boyunca 252 13 33 nolu telefon ile ulaşılabilir. Melikgazi Belediyesi www.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden form doldurularak veya 0530 253 91 91 watsApp hattından da hizmet verilmekte. İletişim merkezi Melikgazi adeta çözüm merkezi olmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde çözüm sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: İHA