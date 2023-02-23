Mimito Biai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mimito Biai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mimito Biai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mimito Biai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mimito Biai 12 Aralık 1997 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Atair Mimito Rocha Biai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mimito Biai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serial Sport yapmaktadır. Mimito Biai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mimito Biai'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mimito Biai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mimito Biai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mimito Biai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mimito Biai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães B

9 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

31 Temmuz 2020 yılında Guimarães B

8 Ağustos 2020 yılında Coimbra

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

6 Ocak 2023 yılında FC Arges

Mimito Biai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mimito Biai şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mimito Biai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica, Vitória SC

Portekiz U20 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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