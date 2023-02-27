Min Duk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Duk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Duk Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Duk Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Duk Kim 8 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김민덕 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Duk Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The All Management yapmaktadır. Min Duk Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Min Duk Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Duk Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimminduk/

Min Duk Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Duk Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Min Duk Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Duk Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2016 yılında SungkyunkwanUni

4 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

11 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Min Duk Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Duk Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Unho Middle School (운호중학교, 2011-2012),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2013-2015),Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.