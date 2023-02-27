Min Ho Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ho Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Ho Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Min Ho Yoon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Min Ho Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ho Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Ho Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ho Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Ho Yoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Ho Yoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Ho Yoon 17 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤민호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Ho Yoon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Min Ho Yoon'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Ho Yoon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_minhowo_/

Min Ho Yoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Ho Yoon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Min Ho Yoon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Ho Yoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında School Team SK

1 Ocak 2012 yılında Busan I Alt.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2018 yılında Gyeongju Citi.

1 Şubat 2021 yılında Gimpo FC

1 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Min Ho Yoon kimdir

Min Ho Yoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Ho Yoon şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pohang Steelers U12 (포항제철동초등학교, 2009-2010),
Ipsil Elementary School (입실초등학교, 2011),
Busan IPark U15 (신라중학교, 2012-2013),
Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2016-2017)

Min Ho Yoon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U14 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Min Ho Yoon nereli

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