Min Hyeok Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyeok Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Hyeok Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Hyeok Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Hyeok Lim 5 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임민혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Hyeok Lim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Min Hyeok Lim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Min Hyeok Lim'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Min Hyeok Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dlaalsgur/

Min Hyeok Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Hyeok Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Hyeok Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Hyeok Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul

1 Ocak 2018 yılında Gwangju FC

4 Ocak 2021 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2022 yılında FC Seoul

Min Hyeok Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Hyeok Lim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Min Hyeok Lim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suwon Technical High School (수원공업고등학교, 2013-2015)

Güney Kore U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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