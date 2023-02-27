Min Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Min Hyuk Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Min Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Hyuk Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Hyuk Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Hyuk Kim 16 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김민혁 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Hyuk Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Min Hyuk Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Hyuk Kim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Hyuk Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimmin__13/

Min Hyuk Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Hyuk Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Min Hyuk Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Hyuk Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2011 yılında Kwangwoon Univ.

1 Ocak 2015 yılında FC Seoul

11 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

1 Temmuz 2017 yılında Seongnam FC

5 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

22 Nisan 2019 yılında Sangju Sangmu

22 Kasım 2020 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Min Hyuk Kim kimdir

Min Hyuk Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Hyuk Kim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinheung Elementary School (서울신흥초등학교, 2003-2004),
Moonil Middle School (문일중학교, 2005-2007),
Eonnam High School (언남고등학교, 2008-2010),
Kwangwoon University (광운대학교, 2011-2014)

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Min Hyuk Kim nereli

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