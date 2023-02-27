Min Hyuk Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyuk Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Hyuk Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Min Hyuk Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Min Hyuk Lee 19 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이민혁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Min Hyuk Lee Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Hyuk Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Min Hyuk Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/r_7_mh/
Min Hyuk Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Min Hyuk Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk H. U18
1 Ocak 2021 yılında Yonsei Univ.
25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai
Min Hyuk Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Min Hyuk Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Dongmyeong Elementary School (서울동명초등학교, 2013-2014),
Mokdong Middle School (목동중학교, 2015-2017),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2018-2020),
Yonsei University (연세대학교, 2021-2022)
Min Hyuk Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Güney Kore U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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