Min Hyun Gong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Hyun Gong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Hyun Gong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Hyun Gong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Hyun Gong 19 Ocak 1990 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 공민현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Hyun Gong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Min Hyun Gong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Min Hyun Gong'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Hyun Gong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gongminhyun/

Min Hyun Gong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Hyun Gong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Hyun Gong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Hyun Gong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cheongju Univ.

1 Ocak 2013 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2016 yılında Ansan Mugunghwa

31 Aralık 2016 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

6 Ekim 2017 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2019 yılında Seongnam FC

8 Ocak 2020 yılında Jeju United

20 Temmuz 2021 yılında Daejeon Hana C.

Min Hyun Gong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Hyun Gong şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sangil Middle School (2003-2004),Suwon Technical High School (2006-2008),Cheongju University (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.