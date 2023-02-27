Min Ki Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Ki Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Ki Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Ki Choi 8 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최민기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Ki Choi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Min Ki Choi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Min Ki Choi'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Ki Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xxalsrl_1108/

Min Ki Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Ki Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Ki Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Ki Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Mullae MS

1 Ocak 2018 yılında Janghoon HS

7 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Min Ki Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Ki Choi şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성 U12, 2013-2014),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2015-2016),Mullae Middle School (문래중학교, 2017),Janghoon High School (장훈고등학교, 2018-2020)

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