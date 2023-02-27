Min Ki Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Ki Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Ki Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Ki Jeong 9 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정민기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Ki Jeong Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Min Ki Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Ki Jeong'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Ki Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mindegared13/

Min Ki Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Ki Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Ki Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Ki Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Chung-Ang Uni

9 Ocak 2018 yılında FC Anyang

1 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Min Ki Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Ki Jeong şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sekyeong High School (세경고등학교, 2012-2013),Sekyeong FC U18 (세경FC U18, 2014),Chung-Ang University (중앙대학교, 2015-2017)

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