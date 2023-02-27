Min Ki Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Ki Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Ki Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Ki Lee 19 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이민기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Ki Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Min Ki Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Ki Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Ki Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Ki Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Ki Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Yonggang MS

1 Ocak 2009 yılında Yeouido HS

1 Ocak 2012 yılında Jeonju Uni

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Gwangju FC

Min Ki Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Ki Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Shinyongsan Elementary School (서울신용산초등학교, 2004-2005),Yonggang Middle School (용강중학교, 2006-2008),Yeouido High School (여의도고등학교, 2009-2011),Jeonju University (전주대학교, 2012-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.