Min Kyu Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Kyu Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Kyu Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Min Kyu Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Min Kyu Cho 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조민규 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Min Kyu Cho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Kyu Cho'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Min Kyu Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Min Kyu Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18
1 Ocak 2022 yılında Sangji Uni
1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC
Min Kyu Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Min Kyu Cho şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seogang Elementary School (서강초등학교, 2014-2015),
Kusan Middle School (구산중학교, 2016-2018),
Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019-2021),
Sangji University (상지대학교, 2022-)
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