Min Kyu Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Kyu Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Kyu Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Kyu Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Kyu Jang 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장민규 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Kyu Jang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Min Kyu Jang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Kyu Jang'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Min Kyu Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Kyu Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Min Kyu Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Kyu Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Incheon Alt.

1 Ocak 2015 yılında Bupyeong HS

1 Ocak 2018 yılında Hanyang Univ.

4 Ocak 2020 yılında JEF Utd. Chiba

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Min Kyu Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Kyu Jang şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Min Kyu Jang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Sinjeong Elementary School (2011),Ulsan Hyundai U15 (2012-2013),Incheon United U15 (2013-2014),Incheon Bupyeong High School (2015-2017),Hanyang University (2018-2019)

Güney Kore U22 takımında 25 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.