Min Kyu Joo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Kyu Joo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Kyu Joo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Kyu Joo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Kyu Joo 13 Nisan 1990 tarihinde Cheongju, Chungbuk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 주민규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Kyu Joo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Min Kyu Joo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Min Kyu Joo'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Kyu Joo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/minq_18/

Min Kyu Joo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Kyu Joo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Kyu Joo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Kyu Joo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Daeshin HS

1 Ocak 2009 yılında Hanyang Univ.

1 Ocak 2013 yılında Goyang Hi

8 Ocak 2015 yılında Seoul E-Land

5 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

5 Eylül 2018 yılında Seoul E-Land

4 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

6 Şubat 2020 yılında Jeju United

4 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Min Kyu Joo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Kyu Joo şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daesung Middle School (2003),Pungsaeng Middle School (2004-2005),Boin High School (2006),Daeshin High School (2007-2008),Hanyang University (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.