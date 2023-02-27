Min Kyu Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Kyu Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Kyu Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Kyu Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Kyu Song 12 Eylül 1999 tarihinde Nonsan, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 송민규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Kyu Song Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Min Kyu Song, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Min Kyu Song'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Min Kyu Song Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/song.__.v/

Min Kyu Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Kyu Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Min Kyu Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Kyu Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Nonsan MS

1 Ocak 2013 yılında Shinmyong MS C

1 Ocak 2015 yılında Chungju H. U18

1 Ocak 2017 yılında Chungju CHS

1 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

20 Temmuz 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Min Kyu Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Kyu Song şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Min Kyu Song Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dongsung Elementary School (동성초등학교, 2006),Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2009-2011),Nonsan Middle School (논산중학교, 2012),Chungbuk Shinmyong Middle School (충북신명중학교, 2013-2015),Chungju Hummel U18 (충주상업고등학교, 2015-2016)Chungju Commercial High School (충주상업고등학교, 2017)

Güney Kore takımında 26 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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