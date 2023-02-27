Min Seog Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Seog Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Seog Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Min Seog Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Min Seog Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Seog Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Seog Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Seog Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Seog Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Seog Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Seog Kim 5 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김민석 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Seog Kim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Min Seog Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Seog Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_minseogi/

Min Seog Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Seog Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Min Seog Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Seog Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında YI U15 Wonsam

1 Ocak 2018 yılında Incheon Utd U18

13 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

Min Seog Kim kimdir

Min Seog Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Seog Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chelsea FC Siheung (첼시FC시흥, 2012-2014),
Yongin FC U15 Wonsam (용인FC U15 원삼, 2015-2017),
Incheon United U18 (대건고등학교, 2018-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Min Seog Kim nereli

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