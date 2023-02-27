Min Tae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Tae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Tae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Min Tae Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Min Tae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Tae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Min Tae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Tae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Tae Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Tae Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Tae Kim 26 Kasım 1993 tarihinde Bupyeong-gu, Incheon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김민태 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Tae Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Min Tae Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Min Tae Kim'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Min Tae Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimmintae_6/

Min Tae Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Tae Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Min Tae Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Tae Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kwangwoon Univ.

1 Şubat 2015 yılında Vegalta Sendai

6 Ocak 2017 yılında H. C. Sapporo

11 Ağustos 2021 yılında Nagoya Grampus

1 Ocak 2022 yılında H. C. Sapporo

9 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Min Tae Kim kimdir

Min Tae Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Tae Kim şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incheon Bupyeong High School (인천부평고등학교, 2009-2011),
Kwangwoon University (광운대학교, 2012-2014)

Min Tae Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Min Tae Kim nereli

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