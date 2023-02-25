Min Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Woo Kim 25 Şubat 1990 tarihinde Jinju, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김민우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Woo Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Min Woo Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Min Woo Kim'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Min Woo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/minwoo_10/

Min Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Min Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Eonnam HS

1 Şubat 2009 yılında Yonsei Univ.

8 Ocak 2010 yılında Sagan Tosu

6 Ocak 2017 yılında Suwon Bluewings

15 Ocak 2018 yılında Sangju Sangmu

17 Eylül 2019 yılında Suwon Bluewings

15 Mart 2022 yılında CD Rongcheng

Min Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Woo Kim şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Min Woo Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paichai Middle School (배재중학교, 2003-2005),Eonnam High School (언남고등학교, 2006-2008),Yonsei University (연세대학교, 2009-2010)

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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