Min Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Min Woo Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Min Woo Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Min Woo Seo 12 Mart 1998 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서민우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Min Woo Seo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Min Woo Seo'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Min Woo Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/se0ganzi/

Min Woo Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Min Woo Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Min Woo Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Min Woo Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dongnae HS

1 Ocak 2015 yılında Joongdong HS

1 Ocak 2017 yılında Yeungnam Uni

6 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

Min Woo Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Min Woo Seo şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Busan IPark U12 (부산아이파크 U12, 2009-2010),Busan IPark U15 (신라중학교, 2011-2013),Dongnae High School (동래고등학교, 2014),Joongdong High School (중동고등학교, 2015-2016),Yeungnam University (영남대학교, 2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.