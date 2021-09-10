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Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ile görüntülenmesinin ardından ilişki yaşadıkları iddia edilen Mina Ceran'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?

2018 yılında hayatlarını birleştiren Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliklerinin sallantıda olduğu geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerden öğrenilmiş ve evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Bunların üzerine Hakan Baş'ın Mina Ceran ile görüntülenmesi ihanet söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Biz de haberimizde Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

MİNE CERAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?

Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül yaklaşık 2.5 yıl önce Mina Ceran ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?

INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sosyal medya hesabı olan Instagram'da sık sık paylaşım yapan Mina Acar güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Mine Ceran'ın 300 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı 'minaceran' şeklindedir.

Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?

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