Minaho Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minaho Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Minaho Abe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Minaho Abe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Minaho Abe 12 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 阿部 水帆 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Minaho Abe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Minaho Abe'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Minaho Abe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Minaho Abe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Minaho Abe şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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