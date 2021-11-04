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Minakop ne demek, TDK'ya göre Minakop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Minakop kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Minakop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Minakop nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Minakop kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Minakop ne demek, TDK'ya göre Minakop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Minakop ne demek? Minakop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi minakop kelimesi. Peki minakop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre minakop nedir, minakop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİNAKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Minakop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Minakop kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre minakop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gölge balığı (Umbrina cirrosa)

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