Minare Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Minare Ustası görev tanımı nedir, Minare Ustası ne iş yapar, Minare Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Minare Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Minare Ustası Tanımı;

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Minare Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Minare Ustası Maaşları

Minare Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Minare Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Minare Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.12

Meslek Adı :

Minare Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İlgili makamlarca onaylanmış muhtelif cami ve minare projelerine bağlı kalarak, uygun görülen yerlerde tünel kalıp sistemiyle minareler inşa etme ve minarenin iç ve dış dekorasyon işlemlerini tamamlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Minare Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri talep ve beklentilerini öğrenmek, gerekli sözleşmeleri yapmak,

b) Proje ön hazırlıklarını yapmak, zemin etüdü yapmak,

c) Personel temin etmek, iş organizasyonunu yapmak,

d) Malzemeleri temin etmek,

e) Çevre güvenliği ve emniyet tedbirlerini almak,

f) Proje hükümleri doğrultusunda, temel dolgusu yapmak, demirlerini bağlamak,

g) Minarenin küp betonunu (kaide betonu) atmak, kurumasını beklemek,

h) Tünel kalıpları hazırlamak, çelik kalıplar kurmak,

i) Tanımlı boylarda demir kalıplar hazırlamak ve küp beton üzerine monte etmek,

j) Merdiveni ile birlikte tünel kalıp içine sıvı beton dökmek,

k) Betonun kurumasını beklemek, aynı kalıpları kullanarak üst üste tekrar beton atmak,

l) Şerefe planına uygun olarak kubbe hizasına gelindiğinde kalıpla şerefe çıkmalarını yapmak,

m) plana uygun malzeme kullanarak külah kısmını yapmak,(beton,cam,ahşap,çinko vb.)

n) Planlanan uzunluğa gelindiğinde minare ucuna alem takmak,

o) Dış cephe döşemesini veya boyasını yapmak, dış cephe dekorasyonunu tamamlamak,

p) Elektrik tesisatı döşemek, projektör montajı yapmak, ses düzeni oluşturmak,

q) Kapı pencere vb. sipariş ederek bunların yerlerine montajını yapmak,

r) Anahtar teslimi olarak üstlendiği minare inşaatını tamamlamak, minareyi teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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