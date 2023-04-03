Minato Motoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minato Motoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Minato Motoki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Minato Motoki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.