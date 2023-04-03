Minato Motoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Minato Motoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Minato Motoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Minato Motoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Minato Motoki 3 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 元木 湊大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Minato Motoki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Minato Motoki'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Minato Motoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Minato Motoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Minato Motoki şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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