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Minber ne demek, TDK'ya göre Minber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Minber kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Minber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Minber nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Minber kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Minber ne demek, TDK'ya göre Minber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Minber ne demek? Minber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi minber kelimesi. Peki minber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre minber nedir, minber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİNBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Minber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Minber kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre minber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer

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