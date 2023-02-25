Mincheng Yuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mincheng Yuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mincheng Yuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mincheng Yuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mincheng Yuan 8 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 元敏诚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mincheng Yuan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mincheng Yuan'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mincheng Yuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mincheng Yuan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mincheng Yuan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mincheng Yuan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

5 Mart 2021 yılında SZ FC

Mincheng Yuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mincheng Yuan şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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