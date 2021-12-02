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  3. Mine Koşan'dan kötü haber! Koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcı zatürreye yakalandı!

Mine Koşan'dan kötü haber! Koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcı zatürreye yakalandı!

4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, Mine Koşan, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Şarkıcı Mine Koşan, kendisine zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı

Mine Koşan'dan kötü haber! Koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcı zatürreye yakalandı!

Ünlü şarkıcı Mine Koşan'dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir hasta olduğunu belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyerek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı.

4 Aralık tarihinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Mine Koşan, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Mine Koşan'dan kötü haber! Koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcı zatürreye yakalandı!

"SAĞLIK HER ŞEYDEN MÜHİM"

İşte şarkıcının açıklaması;

 "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi günkü programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerektiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle."

Mine Koşan'dan kötü haber! Koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcı zatürreye yakalandı!

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