Mine Tugay'dan gelen Medcezir itirafı gündeme bomba gibi düştü! Gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı

2013 yılında yayınlanan başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı, ilgiyle izlenen dizi Medcezir'de Ender Serez karakterine hayat veren Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle alakalı çarpıcı bir itiraf geldi.

Ender karakterinin ani ölümü diziyi severek izleyenleri oldukça şaşırmasına neden olmuştu. O dönemle magazin basını bunun nedenini epey araştırmış ve birbirinden sansasyonel iddialar ortaya atılmıştı.

Atılan iddialardan biri Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşadığı ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay'dan bir açıklama gelmemişti.

"BİR NEVİ AFOROZ"

Başarılı oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteri in beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı. Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladığı sırada "Bir nevi aforoz" diyerek diziden neden çıktığını açıkladı.

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...