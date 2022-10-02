Mineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mineci görev tanımı nedir, Mineci ne iş yapar, Mineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mineci Tanımı;

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Mineci Maaşı Ne Kadar? 2022 Mineci Maaşları

Mineci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mineci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.27

Meslek Adı :

Mineci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul olarak hazırlanan takı zeminlerinin mine veya değişik boyalarla renklendirilmesi ve süslenmesi işlemini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çevre koruma önlemleri almak,

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

d) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,

g) Takı parçasına eğe ile şekil vermek,

h) Mine ile takıların yüzeyine renkli süslemeler yapmak,

i) Sipariş formu hazırlamak,

j) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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