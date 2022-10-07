Mineral Kırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mineral Kırma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Mineral Kırma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Mineral Kırma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mineral Kırma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mineral Kırma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Mineral Kırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mineral Kırma Makinesi Operatörü Maaşları

Mineral Kırma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Mineral Kırma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mineral Kırma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.07

Meslek Adı :

Mineral Kırma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mineral Kırıcı Operatörü, çeşitli minerallerin (kömür, taş, bakır vb.) kırılmasını, ızgara ve çene ağzından geçmesini ve bandın düzenli çalışmasını sağlamaya ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mineral Kırıcı Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ekipmanın temizliğini yapmak,

b) Ekipmanın basit onarımlarını yapmak,

c) Mineral kırma ekipmanını çalıştırmak,

d) Kırıcının kırma kapasitesine göre paleti ayarlamak,

e) Izgara üstündeki iri minerali balyozla kırmak,

f) Izgara üstündeki iri mineralin şok makinesi ile kırılmasını sağlamak,

g) Çene ağzındaki iri minerali manivela demiri ile çene içine atmak,

h) Çene ağzındaki iri minerali vinç ile çene içine atmak,

i) Bant ayarlarını yapmak,

j) Tamburların temizliğini yapmak,

k) Eleklerin temizliğini yapmak,

l) Triperin yerini değiştirmek,

m) Triper oluğunun temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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