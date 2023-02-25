Ming Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ming Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ming Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ming Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ming Hu 17 Ağustos 1990 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡明 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ming Hu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ming Hu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ming Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ming Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ming Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ming Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında NT Zhiyun

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2020 yılında BJ IT

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

31 Ağustos 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında QD Hainiu

Ming Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ming Hu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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