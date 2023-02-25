Ming Yang Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ming Yang Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ming Yang Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ming Yang Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ming Yang Yang 11 Temmuz 1995 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨明洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ming Yang Yang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Ming Yang Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ming Yang Yang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ming Yang Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ming Yang Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ming Yang Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ming Yang Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Xamax II

28 Mart 2012 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2013 yılında Lausanne-Sport

6 Temmuz 2017 yılında FC Winterthur

31 Ağustos 2017 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2018 yılında Jumilla

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

17 Ağustos 2020 yılında Grasshoppers

26 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun

Ming Yang Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ming Yang Yang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ming Yang Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Fribourg (2001–2010), Neuchâtel Xamax (2011–2012), Lausanne-Sport (2012–2013)

İsviçre U20 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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