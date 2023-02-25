Mingan Cui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingan Cui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingan Cui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingan Cui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingan Cui 15 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 崔明安 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingan Cui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Mingan Cui'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mingan Cui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingan Cui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mingan Cui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingan Cui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2014 yılında DL Aerbin

Mingan Cui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingan Cui şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.