Mingcan Hua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingcan Hua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingcan Hua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingcan Hua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingcan Hua 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 化铭灿 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingcan Hua Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mingcan Hua'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mingcan Hua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingcan Hua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mingcan Hua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingcan Hua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

22 Şubat 2022 yılında HN S. Longmen

Mingcan Hua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingcan Hua şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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