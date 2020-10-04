Mingeçevir nerede? | Mingeçevir haritası

Mingeçevir nerede? Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Hacıyev açıklamasında, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini belirtti. Ermenistan ordusunun Mingeçevir’e yaptığı saldırının medyada yer almasının ardından çok sayıda internet kullanıcısı Mingeçevir ile ilgili arama yapıyor. Peki Mingeçevir nerede? Ayrıntılar haberimizde....

MİGEÇEVİR NEREDE?

Mingeçevir, Azerbaycan'da bir şehirdir. 1946-1948 yıllarında kasaba olmuştur.

Mingeçevir, yaklaşık 100.000 nüfusu ile Azerbaycan'ın 4. büyük şehridir.

Kura Nehri, Mingeçevir'i ikiye ayırmaktadır, Mingeçevir'in genç bir şehir olmasına karşın, şehrin bulunduğu bölge eski bir mesken olarak da bilinmektedir.

Bu meskenin tarihi, eneolit döneminden (M.Ö 3000) M.S 17. yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsar.

Bundan sonra Mingeçevir uzun yıllar arkeologların dikkatini çekmedi. Arkeolojik araştırmalar Mingeçevir'de ancak hidroelektrik santralin inşaatının bir parçası olarak 1930'ların ortalarında itibaren devam etti.

Hidroelektrik santralin inşaatı dünya savaşından hemen sonra başladı. Bu, eski bir mesken olarak Mingeçevir'in sistematik araştırmasının başlangıcı oldu. Arkeolojik kazılar, Nisan 1946 - Ağustos 1953 arasında, S. M. Qaziyev başkanlığındaki bir grup arkeolog tarafından, Mingeçevir hidroelektrik santralinin, Azerbaycan Bilimler Akademisi Yüksek Kurulu kararıyla bağlantılı olarak kazılar yapıldı. Kazılarda 20.000'den fazla tarihi eser - mezar ve tümülüsler, üretim araçları, tarihî dönemleri kronolojik sırayla yansıtan şeyler, günlük yaşamla ilgili mücevherler bulundu.

Mingeçevir “Işıklar şehri” olarak da bilinir. Kura Nehri üzerinde kurulan ve şehir yakınlarında yer alan Mingeçevir Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı 1945 yılında başladı ve 1953 yılında tamamlandı. Transkafkasya'da en büyük hidroelektrik santralidir.

Mingeçevir Baraj Gölü, Azerbaycan'ın en büyük gölüdür. Mingeçevir şehrinin merkezi aslında Yevlah Rayonu'nda yer alır. Yevlah Rayonu'nun da özel şehri (Yevlah) vardır. Mingeçevirin güneybatısı ve Boschali,Huruushagi köyleri Mingeçevir bölgesindedir.

MİNGEÇEVİR HARİTASI

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