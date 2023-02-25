Mingfan Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingfan Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingfan Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingfan Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingfan Li 31 Ekim 2002 tarihinde Dongying, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李明璠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingfan Li Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mingfan Li'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mingfan Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingfan Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mingfan Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingfan Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2022 yılında SD Taishan U21

17 Mart 2022 yılında WH Three Towns

29 Nisan 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Mingfan Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingfan Li şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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