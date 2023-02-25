Mingjian Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingjian Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingjian Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingjian Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingjian Zhao 22 Kasım 1987 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵明剑 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingjian Zhao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mingjian Zhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mingjian Zhao'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mingjian Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingjian Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mingjian Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingjian Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2013 yılında SD Luneng

20 Temmuz 2013 yılında CC Yatai

31 Aralık 2013 yılında SD Luneng

20 Şubat 2017 yılında HB CFFC

13 Şubat 2019 yılında DL Yifang

24 Ocak 2020 yılında SH Shenhua

4 Ağustos 2022 yılında KS FC

31 Aralık 2022 yılında SH Shenhua

Mingjian Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingjian Zhao şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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