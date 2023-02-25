Mingtian Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingtian Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingtian Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingtian Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingtian Hu 7 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡明天 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingtian Hu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Mingtian Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mingtian Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingtian Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mingtian Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingtian Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CD Qbao

1 Şubat 2018 yılında CD Rongcheng

28 Ağustos 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Mingtian Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingtian Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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