Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mingyi Gao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingyi Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingyi Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingyi Gao 6 Mayıs 2001 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高铭翼 / 고명익 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingyi Gao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEST yapmaktadır. Mingyi Gao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mingyi Gao'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Mingyi Gao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mingyigo/

Mingyi Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingyi Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mingyi Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingyi Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SD Luneng SC

1 Ocak 2018 yılında SD Taishan U19

6 Şubat 2021 yılında Geoje Citizen

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ağustos 2022 yılında WH Three Towns

29 Ağustos 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Mingyi Gao kimdir

Mingyi Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingyi Gao şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shanghai Lucky Star FC (-2015),
Shandong Luneng Taishan Football School (2016-2017),
Shandong Luneng Taishan U19 (2018-2020)

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Mingyi Gao nereli

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