Mini Barcı (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mini Barcı (Otel) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mini Barcı (Otel) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mini Barcı (Otel) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mini Barcı (Otel) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mini Barcı (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mini Barcı (Otel) Maaşları

Mini Barcı (Otel) maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Mini Barcı (Otel) maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mini Barcı (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5132.04

Meslek Adı :

Mini Barcı (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Barmenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmelerin konuk odalarında bulunan mini barda ki yiyecek ve içeceklerin, mini bar listesine uygun olarak müşterinin kullanımına hazır hale getiren kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Mini Barcı (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Mini bar arabasını servise hazırlamak,

b) Odalardaki mini barları kontrol ederek listelerdeki eksiklikleri tamamlamak ve müşteri hesabına işlemek,

c) Mini barların temizliğini yapmak,

d) Mini bardaki yiyecek ve içeceklerin eksiksiz olduğunu belirten etiketi mini bara yapıştırmak,

e) Müşterinin otelden ayrılması durumunda, odasındaki mini barı kontrol etmek ve tüketilen yiyecek ve içecekleri resepsiyona bildirmek,

f) Her oda için hazırlanmış olan mini bar listesini doldurmak ve Cost-Controle bildirmek,

g) Arızalı mini barlar için, Arıza Talep Fişi düzenleyerek teknik servise bildirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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