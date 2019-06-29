“Miniatürk Kars Projesi” Kars’a katkı sağlar

Kars ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ), Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, "Miniatürk Kars Projesi'nin hazırlanarak hayata geçirilmesini istedi.

Doğu Ekspresi ve Turist Doğu Ekspresi ile turizmde farklı bir ivme kazanan Kars'ta Kaleiçi Mahallesi'nde hazırlanarak hayata geçirilecek bir "Miniatürk Kars Projesi'nin kente önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kentin sosyo-ekonomik kalkınmasına ciddi katkıları olacak "Miniatürk Kars Projesi'nin Kars Kalesi eteklerinde biran evvel hayata geçirilmesinin gerektiğini vurgu yapan KAÜ Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, "Önceliğimiz her karışı tarih ve kültür dolu şehrimizin eserlerinin yerli ve yabancı misafirlerimize çok daha iyi tanıtılabilmesi için kendi üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapa bilmektir. Bir minyatür park, şehirde canlılık, turizme yönelik yeni işyerlerinin açılması ve doğal olarak ekonomik kazanç demektir. Minyatür park tamamlandıktan sonra, yapılması gereken sadece iyi bir tanıtımdır" dedi.

Tarihin kültürün tanıtılabilmesi için en fazla eserin minyatür eser parkları ile ulaşılabilirliğini sağlanması olduğunu ifade eden Yasin Aşkın Yıldırım, "Kars Kalesi eteklerin de bulunan arazinin daha ne kadar bekletileceği, Kars'a yarar yerine zarar verdiğini bilinmesini isterim. Başta Milletvekillerimiz olmak üzere yetkililere sesleniyorum Kars ve İlçelerin de bulunan Tarihi eserlerimiz, camilerimiz, türbelerimiz, Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi yapı ve eserleri. Kars Kalesi eteklerin deki alana peyzaj çalışması yapılarak minyatür park haline getirilmesi, Kars halkının ve Kars'a gelen misafirlerimizin hizmetine sunulması çok ciddi bir kazanç sağlayacaktır. Buna emin olun Kars'ın ekonomisine çok olumlu etki sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplumun farklı kesimlerini farklı amaçlarla bir araya getirebilecek potansiyelde olan alanın, eksikliklerinin olabildiğince giderilmesi ve ilgi çekiciliğinin daha da artırılarak tarihi-mimari örneklerin temsilcisi olarak görülen maketler vasıtasıyla mimariye duyulan ilginin ve turistik çekim noktası olma özelliğinin artıracağı aşikardır diyen Yıldırım, "Yapılış amacı ne olursa olsun minyatür park, ziyaretçileri özellikle çocukları kentlerinde bulunan yapılar ve tarihçeleri hakkında bilgilendirme ve eğlendirmede katkıda bulunacaktır. Kars ve çevresinde hüküm sürmüş, izler bırakmış her medeniyetin Minyatürde yer almasına özen gösterilerek oluşturulan bir Minyatür ilimizi canlı tutacaktır. Kars'ımızın en gözde turistik ziyaret alanlarından Kars Kalesi eteklerin de Minyatür, eser ve eserlerimiz Selçukludan Osmanlı'ya Kars ve İlçelerin de iz bırakmış medeniyetlerin ve yapıların bir araya getirilmesi. Tarihi minyatür esere ev sahipliği yapan kompleks, yetkililer tarafından gerçekleştirilecek teknoloji entegrasyonu ile de ciddi bir ivme kazanacaktır. Ziyaretçilerin kullanımına Mobil Miniatür Uygulaması ile kompleks içerisinde yer alan tüm eser ve yapılara dair bilgi, görsel, 360 derece görüntü ve navigasyon bilgilerine cep telefonundan ulaşılabilir hale getirilmeli. 2 bin yıl öncesine dek uzanan uygarlıkların bıraktığı izlerle donatılmış Miniatür'ün mobil uygulaması, kapsamlı özellikleriyle vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi göreceğinden eminim. Miniatür'te sunulacak rehberlik sistemi kapsamında Kafkas Üniversitesi destek alınmalı ziyaretçilere Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, olmak üzere 4 farklı dilde bilgi verilmeli Böylece ziyaretçilerin görsel ve işitsel olarak bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Ailelerin ve çocukların birlikte vakit geçirmekten hoşlandığı mekânların başında gelecek olan Minyatür" de birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici aktiviteler düzenlenmelidir. AB Hibeleri ve Kalkınma Ajansları Bu Projeye ciddi destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA