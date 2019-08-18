Minibüs balık tutanlara çarpıp denize uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si bayan 4 kişi yaralandı. Balık tutan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan'ın kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. İlk olarak kaldırıma çıkan minibüs, sahildeki otelin önünde balık tutan Tevfik Ulucan ile Murat Akcan'a çarptı. Ardından savrulan minibüs yaklaşıl 50 metre sürüklendikten sonra denize uçtu.

ARAÇTAKİLERİ MARİNA ÇALIŞANLARI KURTARDI

Denize uçan minibüsteki Seda E., Hande G., Ahmet A. ve minibüs sürücüsü Mehmet Furkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstmarina çalışanları kurtardı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan minibüsün balık tutarken çarptığı Tevfik Ulucan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS GÜN AĞARINCA ÇIKARILACAK

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, denize uçan ve Küçükköy, Gaziosmanpaşa hattında dolmuş olarak çalıştığı öğrenilen minibüsün gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi.

MARİNA ÇALIŞANI YAŞANANLARI ANLATTI

Denize uçan minibüstekileri kurtaran İstmarina çalışanlarından Muhammet Yazıcı yaşananları anlattı. Yazıcı, "Minibüste 4 kişi vardı. Birisi orada tutunuyordu. 3 kişi minibüsün içerisindeydi. Birisini camdan aldık. Tam diğerlerini alırken minibüs dibe battı. Sonra onlar kendi imkânlarıyla yukarı çıktı. Yüzme bilmiyoruz kurtarın bizi dedi. Biz tekrar bota atlayıp, iki bayanı aldık. Herkesi çıkardık. Bize söylenen minibüste 4 kişi olduğuydu. 4 kişiyi de kurtardık" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA