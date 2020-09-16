Minibüs başında fenalaştı! Faciadan kıl payı kurtuldu

İstanbul Silivri'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasının ardından kontrolden çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken minibüs ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.