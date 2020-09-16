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  3. Minibüs başında fenalaştı! Faciadan kıl payı kurtuldu

Minibüs başında fenalaştı! Faciadan kıl payı kurtuldu

İstanbul Silivri'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasının ardından kontrolden çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken minibüs ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Silivri Vakkas Köprüsü mevki'inde yaşanan kazada trafiğin yoğun olduğu bölgede sürücüsünün fenalaştığı bir servis minibüsü park halindeki araçlara çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

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16 Eylül 2020 Çarşamba 09:58
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