Kayseri'nin Develi ilçesinde freni tutmayan minibüs duvarda asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Aşağı Fenese mahallesinde meydana gelen kazada, freni tutmayan minibüs dereceye uçmaktan duvar sayesinde kurtuldu. Dere kenarında bulunan duvara asılı kalan minibüs, çekici ile kurtarıldı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.

Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA