Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İZMİT'te, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kandıra Yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Enver Durdu yönetimindeki 41 ABK 014 plakalı minibüs, bir restoranın otoparkından yola çıkan Yuşa Tara yönetimindeki 41 RH 217 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki reklam panolarına, minibüs ise sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Yuşa Tara ile minibüsteki Arzu Lüleci ve Havva Lülec yaralandı. Yaralılardan Arzu Lüleci ve Havva Lüleci, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Yuşa Tara ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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DHA