İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT