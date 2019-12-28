Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Mert B. yönetimindeki 78 YB 787 plakalı ticari araç Yenice istikametinden Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsün boş olması olası bir faciayı önlerken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA