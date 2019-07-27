Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Umut İ. yönetimindeki 55 TB 287 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şirinköy mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak duran minibüsteki sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA